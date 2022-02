Kospi rückt um 0,53 Prozent vor

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist heute um 0,53 Prozent vorgerückt.Der Index ging bei einem Stand von 2.744,09 Zählern aus dem Handel.Grund für den Anstieg sei, dass der Bericht zur Januar-Sitzung der US-Notenbank den Erwartungen der Marktteilnehmer entsprochen habe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.In dem Bericht hieß es, dass bald eine Zinswende eingeleitet würde, um gegen die Inflation vorzugehen. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise waren in der Sitzung damals aber noch nicht berücksichtigt worden.Die Anleger schienen erleichtert zu sein, dass weite Teile der Einschätzungen in dem Bericht schon in den Kursen berücksichtigt seien, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.