Höhepunkt der Omikron-Welle in Südkorea Mitte März erwartet

Photo : YONHAP News

Der Höhepunkt der Omikron-Welle in Südkorea wird nach Einschätzung einer Expertin Mitte März erwartet.Das sagte Shim Eun-ha vom Nationalen Institut für Mathematikwissenschaft am Donnerstag in einem Interview mit CBS Radio. Bei ihren Berechnungen habe sie sich auf Daten zur Ausbreitung in anderen Ländern gestützt.Laut Shim, die auch Professorin an der Soongsil Universität ist und sich auf mathematische Biologie spezialisiert hat, habe es in den USA drei Wochen gedauert, bis Omikron zur vorherrschenden Variante wurde. Anschließend habe es weitere drei Wochen gedauert, bis der Höhepunkt der Welle erreicht war.Auf Südkorea übertragen bedeutete dies, dass gegen Mitte März der Scheitelpunkt erreicht sei, da es sieben Wochen gedauert habe, bis Omikron hierzulande die Oberhand gewonnen habe.Südkorea habe ihr zufolge mit strengen Schutzregeln, die von der Bevölkerung auch gut eingehalten worden seien, die Ausbreitung bremsen können. Diese Verzögerung sorge dafür, dass Südkorea später als andere Länder den Scheitelpunkt erreiche.Die Expertin warnte vor Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt. Südkorea befinde sich aktuell in der kritischsten Phase seit dem Pandemiebeginn, hieß es.