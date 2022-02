Wahlumfrage: Yoon führt mit 39,2 Prozent vor Lee mit 35,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Eine aktuelle Umfrage sieht im Präsidentschaftsrennen den Kandidaten der führenden Oppositionspartei Macht des Volks, Yoon Suk Yeol, vorn.Der Vorsprung liegt aber noch innerhalb der Fehlerspanne.Nach der gemeinsamen Umfrage der Sender KBS, MBC und SBS von Dienstag und Mittwoch würden 39,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler sich für Yoon entscheiden, sollte am kommenden Tag gewählt werden. 35,2 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas wählen.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks würde demnach 8,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Für Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei würden 3,7 Prozent votieren.Auf die Frage, wer wahrscheinlich das Rennen machen werde, antworteten 46,3 Prozent, dass Yoon Präsident werde. 40 Prozent rechnen mit einem Sieg Lees.Sollten Yoon und Ahn sich auf einen Kandidaten einigen, würde sich jeder der beiden gegen Lee durchsetzen können.Sollte Ahn in Yoons Lager wechseln, hätte dieser laut dem Umfrageergebnis einen Vorsprung von 6,9 Prozentpunkten und damit außerhalb der Fehlerspanne. Sollte schließlich nur Ahn mit Yoons Unterstützung gegen Lee antreten, betrüge sein Vorsprung 5,4 Prozentpunkte.Etwa 83 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unbedingt wählen wollten. 70 Prozent von ihnen wollen von der Möglichkeit Gebrauch machen, schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abzugeben.Die von den drei führenden Sendern in Auftrag gegebene Umfrage hat ein Konfidenzniveau von 95 Prozent, die Fehlerquote beträgt plus/minus 2,2 Prozentpunkte.Fragen und Antwortergebnisse (auf Koreanisch) sind auch im Internetauftritt von KBS unter folgendem Link abrufbar:https://news.kbs.co.kr/datafile/2022/02/20220217_iBjepO.pdf