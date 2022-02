Politik Korean Air will Flüge nach Italien im Juli wieder aufnehmen

Korean Air will eine direkte Flugverbindung zwischen Südkorea und Italien nach einer pandemiebedingten Pause im Juli wieder aufnehmen.



Die koreanische Fluggesellschaft kündigte am Mittwoch (Ortszeit in Italien) an, ab 2. Juli dreimal in der Woche die Strecke Incheon-Rom zu bedienen.



Korean Air hatte Anfang März 2020 angesichts der dortigen starken Ausbreitung von Covid-19 alle Flüge nach Italien ausgesetzt.



Über eine Wiederaufnahme von Flügen zwischen Incheon und Mailand wolle die Airline erst nach der weiteren Beobachtung der Corona-Lage entscheiden, hieß es.



Asiana Airlines hat noch keinen Termin für eine Wiederaufnahme der Flugverbindung nach Italien festgelegt. Die Fluggesellschaft hatte vor der Pandemie Flüge zwischen Incheon und Rom sowie zwischen Incheon und Venedig angeboten.