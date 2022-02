Nationaler Sicherheitsrat will Notfallsystem für Schutz von Koreanern in Ukraine einrichten

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas will ein rund um die Uhr verfügbares Notfallsystem einrichten, um die südkoreanischen Bürger und Unternehmen in der Ukraine zu schützen.Das beschloss der ständige Ausschuss des NSC in der wöchentlichen Sitzung am Donnerstag unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Suh Hoon.Die Mitglieder tauschten sich über die Lage in der Ukraine aus. Sie beschlossen, gemäß dem kürzlich verhängten Reiseverbot für das Land alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.Sie einigten sich, kontinuierlich Maßnahmen zu prüfen, um Schäden bei Exportunternehmen sowie dort tätigen Unternehmen zu minimieren und Lieferketten unter Kontrolle zu haben.