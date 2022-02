Bericht: Entwurf für Atomabkommen mit Iran berücksichtigt auch in Südkorea eingefrorenes Vermögen

Photo : YONHAP News

Im Entwurf für ein Atomabkommen zwischen den USA und Iran soll auch das in Südkorea eingefrorene Vermögen berücksichtigt sein.Demnach sehe das Abkommen für beide Seiten eine schrittweise Erfüllung von Verpflichtungen vor, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.In dem 20-seitigen Entwurf seien die einzelnen Schritte aufgeführt. In einem ersten Schritt müsse Iran die Anreicherung von Uran auf eine Reinheit von über fünf Prozent aussetzen.Auch die Freigabe von rund sieben Milliarden Dollar bei südkoreanischen Banken sowie die Freilassung von westlichen Gefangenen im Iran zählten zu den aufgelisteten Schritten. Zurzeit hat Teheran wegen US-Sanktionen keinen Zugriff auf das Geld in Südkorea.Südkorea hatte auf den Konten seine Zahlungen für Ölimporte hinterlegt. Seit dem Rückzug der USA aus dem Abkommen im Jahr 2018, damals noch unter Präsident Trump, ist das Vermögen eingefroren.Laut Reuters würden die USA in dem Entwurf zusichern, ihre Sanktionen schrittweise und nicht mit einem Schlag zurückzunehmen.