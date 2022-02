Regierung will nordkoreanischen Flüchtlingen bessere Unterstützung anbieten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Unterstützung für die nordkoreanischen Flüchtlinge bei der Ansiedlung in Südkorea verstärken.Das Vereinigungsministerium hat am Donnerstag entsprechende Umsetzungspläne im Jahr 2022 beraten und beschlossen.Das Ministerium will ein neues Kooperationssystem mit anderen zuständigen Behörden aufbauen, um zu verhindern, dass nordkoreanische Flüchtlinge in Einsamkeit sterben. Hierfür will das Ressort das Gesundheitsministerium über die Ergebnisse entsprechender Umfragen informieren.Über ein diesen Monat gegründetes Team zur Sicherheitsunterstützung sollen das Vereinigungsministerium und zuständige Ministerien sowie Institutionen Netzwerke vor Ort aufbauen. Damit soll zügig Hilfe aus einer Hand für Flüchtlinge, die in wirtschaftlicher, sozialer und psychischer Hinsicht gefährdet sind, geleistet werden.Der Nachrichtendienst NIS geht davon aus, dass die Instabilität in Bezug auf die Ansiedlung als Risikofaktor für nordkoreanische Flüchtlinge wirke, was gegebenenfalls sogar zur Rückkehr nach Nordkorea führe. Daher wolle der Dienst nach Wegen suchen, um entsprechende Systeme wie die Richtlinien zum Personenschutz wirksam zu verbessern.Vize-Vereinigungsminister Choi Young-joon teilte mit, dass das Ressort die Unterstützung ausweiten werde, um sich auch um den Seelenzustand der aus Nordkorea geflüchteten Einwohner kümmern zu können.