Olympia in Peking: You Young, Kim Ye-lim unter den besten Zehn im Eiskunstlauf der Frauen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Eiskunstläuferinnen You Young und Kim Ye-lim sind bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Damen-Einzel unter die besten Zehn gekommen.You erhielt in der Kür am Donnerstag im Hauptstadt-Hallenstadion 142,75 Punkte. Mit insgesamt 213,09 Punkten belegte sie den sechsten Platz.Kim bekam in der Kür 134,85 Punkte und wurde Neunte mit insgesamt 202,63 Punkten.Der sechste Platz ist das beste Ergebnis für Südkorea im olympischen Eiskunstlauf der Frauen, seit Kim Yu-na bei den Spielen in Sotschi 2014 die Silbermedaille gewonnen hatte. Es ist zudem das erste Mal, dass zwei südkoreanische Eiskunstläuferinnen bei den Olympischen Spielen unter den zehn Besten waren.Anna Schtscherbakowa und Alexandra Trussowa vom Russischen Olympischen Komitee (ROC) gewannen Gold und Silber. Die Bronzemedaille ging an Kaori Sakamoto aus Japan. Kamila Walijwa vom ROC, die im Zentrum eines Dopingskandals stand, wurde Vierte.