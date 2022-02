Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen übertrifft erstmals 100.000

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals mehr als 100.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 109.831 Neuinfektionen bestätigt worden seien.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sank um vier auf 385.Innerhalb von 24 Stunden wurden 45 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher starben 7.283 Menschen an oder mit dem Virus, die Letalität beträgt 0,41 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Donnerstag sind 29 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land belegt.Landesweit kurieren sich 351.695 Infizierte zu Hause aus.