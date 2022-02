Jeder vierte Schüler in Südkorea hält Wiedervereinigung Koreas für unnötig

Photo : YONHAP News

Jeder vierte Schüler in Südkorea hält die Wiedervereinigung beider Koreas für unnötig.Das ergab eine Umfrage zum Stand des Schulunterrichts über die Wiedervereinigung 2021, für die 72.524 Schüler und Lehrkräfte befragt wurden. Die Ergebnisse veröffentlichten das Bildungs- und das Vereinigungsministerium am Freitag.52,6 Prozent der Befragten betrachten Nordkorea als Land, mit dem Südkorea kooperieren sollte.27,1 Prozent der Schüler stufen Nordkorea dagegen als Gegenstand der Wachsamkeit ein. Der Anteil nahm verglichen mit dem Vorjahr zu, damals waren es 24,2 Prozent.61,2 Prozent sagten, dass die Wiedervereinigung erforderlich sei. 25 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung, die Quote nahm nach 24,2 Prozent im Vorjahr leicht zu.Als Grund für die Notwendigkeit der Wiedervereinigung nannten 27,2 Prozent die Beseitigung der Kriegsgefahr. 25,5 Prozent verwiesen darauf, dass die Süd- und Nordkoreaner zu einer Nation gehören. 20,9 Prozent gaben die Bewältigung der Schmerzen der getrennten Familien an.