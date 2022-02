Seoul: Noch kein Vorschlag der USA für Besuch Bidens in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nach südkoreanischen Angaben haben die USA einen Besuch Joe Bidens in Südkorea noch nicht offiziell vorgeschlagen.Hinsichtlich der Möglichkeit eines Besuchs des US-Präsidenten Ende Mai hieß es aus dem Präsidialamt, dass die USA einen solchen Vorschlag noch nicht offiziell unterbreitet hätten.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte am Donnerstag Reportern gegenüber, man habe bisher weder einen offiziellen Vorschlag noch eine Anfrage für Konsultationen von den USA erhalten. Die Regierung würde es aktiv begrüßen, sollten die USA einen Besuch von Präsident Biden in Südkorea vorschlagen.Er betonte, das Bündnis mit den USA stelle eine Grundlage für die Diplomatie Südkoreas dar. Sollte der US-Präsident kurz nach dem Amtsantritt einer neuen Regierung nach Südkorea kommen, werde dies eine optimale Gelegenheit für eine weitere Entwicklung der Allianz beider Länder sein.Biden erwägt, Ende Mai zur Teilnahme an einem Gipfel des Sicherheitsbündnisses Quad zwischen Australien, Indien, Japan und den USA nach Japan zu reisen.