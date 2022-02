Präsidentschaftswahl: Lee besucht Region Honam, Yoon reist in Region Yeongnam

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat am Freitag die südwestliche Region Honam besucht.Sein Rivale Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks reiste in die südöstliche Region Yeongnam. Lee liegt nach Umfrageergebnissen in Honam vor Yoon, während Yoon in Yeongnam Lee übertrifft.Lee reiste zunächst nach Suncheon, wo er eine ausgeglichene regionale Entwicklung durch die Verknüpfung von Yeongnam und Honam zu einer „Hauptstadtregion im Süden“ in Aussicht stellte.In Anspielung auf Yoon, den früheren Generalstaatsanwalt, betonte Lee, dass die Entstehung einer „Republik der Staatsanwaltschaft“ verhindert werden müsse. Mit einem Führer, der nichts von Staatsgeschäften verstehe und seine Unwissenheit als selbstverständlich betrachte, könnten harte Zeiten nicht durchgestanden werden.Yoon reiste wieder in die Region Daegu/Nord-Gyeongsang. In Sangju, der ersten Station, unterstrich er, die Bürger hätten ihn wachsen lassen, damit über das Regime der Minjoo-Partei geurteilt werde.Er warf der Führung der Minjoo-Partei vor, mit der alten Ideologie der sozialen Revolution das Land ruiniert zu haben. Lee habe Vermögenswerte von Bürgern geplündert, behauptete Yoon mit Verweis auf einen Skandal um ein Landentwicklungsprojekt.Die Kandidatin der Gerechtigkeitspartei, Sim Sang-jung, besuchte Pohang, wo der Stahlhersteller Posco ansässig ist. Sie teilte die Absicht mit, Posco zu einem umweltfreundlichen, neuen Wachstumsunternehmen zu machen.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks nahm an der Trauerfeier für einen regionalen Wahlkampfchef teil, der vermutlich durch ausgetretenes Kohlenmonoxidgas an Bord eines Kampagnenbusses ums Leben kam. Er erklärte den Willen, trotz aller Schwierigkeiten einen „besseren Machtwechsel“ zustande zu bringen.