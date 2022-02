Regierung will Festhalten an gesenkten Kraftstoffsteuern überprüfen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will erwägen, die um 20 Prozent gesenkten Kraftstoffsteuern über die ursprünglich geplante Frist bis Ende April hinaus weiter gelten zu lassen.Vizefinanzminister Lee Eog-weon sagte am Freitag, dass die Regierung eine eventuelle Verlängerung der Maßnahme überprüfen werde, um die steigenden Preise zu stabilisieren.Bei einem Vizeministertreffen zur Preisentwicklung äußerte Lee, dass sich der Inflationsdruck in letzter Zeit über Agrar-, Fischerei- und Erdölprodukte hinaus auf langlebige Güter und persönliche Dienstleistungen ausweite.Als Teil der Bemühungen um die Stabilisierung der Preise von Erdölprodukten werde die Regierung bis Ende des Monats Maßnahmen zur Lockerung der vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen Billigtankstellen umsetzen, damit es mehr Billigtankstellen in den Stadtzentren geben könnte, hieß es.Der Vizeminister fügte hinzu, dass die zuständige Taskforce der Regierung die Ukraine-Krise aufmerksam verfolgen werde. Er versprach Bemühungen, um Sorgen hinsichtlich der Öl- und Gasversorgung zu minimieren.