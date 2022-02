Waldbrand in Yeongdeok gelöscht

Photo : YONHAP News

Ein Waldbrand in Yeongdeok in der Provinz Nord-Gyeongsang ist am Donnerstag, zwei Tage nach dem Ausbruch, gelöscht worden.Der Brand in dem Landkreis an der Ostküste konnte am Dienstag unter Kontrolle gebracht werden, wurde jedoch am frühen Mittwochmorgen wieder entfacht.40 Hubschrauber und über 2.000 Personen wurden eingesetzt. Gegen 14.30 Uhr am Donnerstag konnte der Brand gelöscht werden.Es ist das erste Mal in den letzten zehn Jahren, dass 40 Löschhubschrauber zur Bekämpfung eines Waldbrandes zum Einsatz kamen.Etwa 900 Bewohner der Umgebung wurden rechtzeitig evakuiert. Es wurden weder Todesopfer noch Verletzte gemeldet.Schätzungsweise 400 Hektar Fläche wurden entweder abgebrannt oder beschädigt.