Politik Seoul: Noch 74 Südkoreaner in der Ukraine

In der Ukraine halten sich mit Stand Donnerstagabend noch 74 Südkoreaner auf.



Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Freitag mit. Hierfür wurden die Mitarbeiter der Botschaft in dem Land und zehn Südkoreaner in der Region Krim nicht mitgezählt.



Über 40 von den 74 Südkorenern seien ausreisewillig. Etwa zehn Personen würden noch am Freitag das Land verlassen, hieß es.



Die Botschaft versuche kontinuierlich, diejenigen Landsleute, die in der Ukraine bleiben wollten, zur Ausreise zu überreden. Alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen in Vorbereitung auf Eventualitäten würden erwogen, fügte der Ministeriale hinzu.



Das Außenministerium hatte mit Wirkung ab Sonntag koreanischer Zeit die Reisewarnung von Stufe 4, ein Reiseverbot, für alle Teile der Ukraine verhängt. Alle dort verweilenden Landsleute wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen und das Land zu verlassen.