Nationales Applikation für Quarantäne-Kontrolle bei Eingereisten wird nicht mehr genutzt

Südkorea will die Kontrolle der Selbstquarantäne der Eingereisten mittels einer hierfür entwickelten Applikation ab dem kommenden Montag einstellen.



Die Entscheidung teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag vor der Presse mit.



Zur Begründung hieß es, dass die Zahl der eingeschleppten Corona-Infektionsfälle kontinuierlich sinke und die Omikron-Variante im Land dominant sei. Demnach würden Personen und Ressoucen, die für die Kontrolle der eingeschleppten Fälle eingesetzt worden seien, für die der lokal übertragenen Infektionen eingesetzt, hieß es.



Die Zahl der importierten Corona-Infektionen fiel von 2.276 in der zweiten Januarwoche auf 941 in der zweiten Februarwoche.



An der Selbstquarantäne für eingereiste Inländer und Ausländer, die sich langfristig in Südkorea aufhalten werden, sowie an der Quarantäne von ausländischen Besuchern mit kurzfristigem Aufenthalt in einer ausgewiesenen Einrichtung wird jedoch festgehalten.