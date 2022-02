Börse in Seoul kann zum Wochenschluss zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Freitag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,02 Prozent auf 2.744,52 Zähler vor.Grund sei die Hoffnung auf neue Gespräche zwischen den USA und Russland in der Ukraine-Krise, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Börse hatte verloren, im Tagesverlauf aber wegen der Nachricht zulegen können, dass nächste Woche ein Treffen der Außenminister der USA und Russlands geplant sei.Die heutige Nachricht über Gespräche scheine die Anleger in einen abwartenden Modus versetzt zu haben, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities zitiert.