Eisschnellläufer Chung Jae-won und Lee Seung-hoon gewinnen Silber und Bronze

Photo : YONHAP News

Zum Abschluss der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking haben die südkoreanischen Läufer Chung Jae-won und Lee Seung-hoon den zweiten und dritten Platz im Massenstart belegt.Im Finale in der Nationalen Eisschnelllaufhalle sicherte sich Chung mit 7:47.18 Minuten und 40 Sprintpunkten die Silbermedaille. Bronze ging an Lee, der bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang in dieser Disziplin gesiegt hatte.Erster in Peking wurde der Belgier Bart Swings mit 64 Sprintpunkten.Lee ist es mit seinem dritten Platz gelungen, als südkoreanischer Sportler die meisten Medaillen bei Olympischen Winterspielen zu gewinnen. Lee gewann bisher insgesamt sechs Medaillen, drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille.