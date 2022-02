24. Olympische Winterspiele in Peking gehen zu Ende

Photo : YONHAP News

Nach 17 Wettkampftagen sind die 24. Olympischen Winterspiele in Peking am heutigen Sonntag zu Ende gegangen.An den Spielen in der chinesischen Hauptstadt nahmen rund 2.900 Athleten aus 91 Ländern teil. Sie kämpften um 109 Goldmedaillen in sieben Disziplinen.Die südkoreanische Mannschaft holte zwei Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen. Damit belegte sie Platz 14 im Medaillenspiegel.Hwang Dae-heon gewann Gold im Shorttrack der Männer über 1.500 Meter. Ebenfalls Erste wurde Choi Min-jeong im Shorttrack der Frauen über 1.500 Meter. Zudem gewann sie Silber über 1.000 Meter.Einen Tag vor dem Abschluss der sportlichen Großveranstaltung gab es für die südkoreanische Mannschaft noch ein weiteres Mal Silber und Bronze im Eisschnelllauf. Im Massenstart wurde Chung Jae-won Zweiter und sein Landsmann Lee Seung-hoon Dritter.Die 100-minütige Abschlusszeremonie choreographierte der weltberühmte Filmregisseur Zhang Yimou.Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Italien ausgetragen.