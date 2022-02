Regierung liefert diese Woche Covid-19-Selbsttestkits für 21 Millionen Menschen

Photo : YONHAP News

Covid-19-Selbsttestkits für 21 Millionen Menschen werden laut Regierung diese Woche landesweit in Apotheken und Convenience-Stores erhältlich sein.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilte am Sonntag mit, dass die Selbsttestkits in der vierten Februarwoche in 75.000 Apotheken und Convenience-Stores erhältlich sein werden.In der Vorwoche waren Selbsttestkits für 19 Millionen Menschen geliefert worden.Das Ministerium sagte, dass es ursprünglich geplant habe, in der dritten und vierten Woche dieses Monats Kits für etwa 30 Millionen Menschen zu liefern, aber es habe dank der erhöhten Produktion Kits für weitere zehn Millionen Menschen gesichert.Das Ministerium versprach, sich weiterhin um eine Steigerung der Produktion zu bemühen, damit die Menschen die Selbsttestkits bei Bedarf zu angemessenen Preisen kaufen können. Es fügte hinzu, dass die Leute die Kits nicht im Voraus in großen Mengen kaufen müssen und dass kostenlose Tests anCovid-19-Teststellen oder kommunalen Gesundheitszentren verfügbar sind.