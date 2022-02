Immobilienpreise stiegen 2021 um 15 %, größter Anstieg seit 2002

Photo : YONHAP News

Die Immobilienpreise stiegen im Jahr 2021 landesweit um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verzeichneten damit das größte Wachstum seit 2002.Ein mit KB Financial verbundenes Verwaltungsinstitut hat am Sonntag einen Bericht über den südkoreanischen Immobilienmarkt veröffentlicht.Nach Regionen verzeichnete Incheon mit 23,7 Prozent das größte Wachstum gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von der Provinz Gyeonggi mit 22,5 Prozent, Daejeon mit 17 Prozent und Seoul mit 12,5 Prozent.Das Institut veröffentlichte auch die Ergebnisse einer Befragung von rund 160 Immobilienspezialisten und 527 Immobilienmaklern.Der Umfrage zufolge gaben 63 Prozent der Makler an, dass die Immobilienpreise in diesem Jahr fallen werden, während 64 Prozent der Immobilienexperten davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen werden.Das Institut schätzt, dass die Immobilienpreise wahrscheinlich eher moderate Anpassungen als starke Rückgänge erfahren werden.