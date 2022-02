Ryu Seung-min als Vizevorsitzender der IOC-Athletenkommission wiedergewählt

Photo : YONHAP News

Ryu Seung-min, Präsident des Koreanischen Tischtennisverbandes, bleibt für zwei weitere Jahre im Amt des Vizevorsitzenden der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).Bei der Abstimmung während der Olympischen Winterspiele in Peking am Freitag wurde Ryu als Vizevorsitzender wiedergewählt, während Emma Terho als Vorsitzende wiedergewählt wurde.Terho und Ryu traten jeweils als einzige Kandidatin oder Kandidat an.Ryu, Olympiasieger von 2004 im Tischtennis im Herren-Einzel, war 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in die IOC-Athletenkommission gewählt worden.Er ist der erste Asiat, der ins Amt des Vizevorsitzenden oder Vorsitzenden der IOC-Athletenkommission gewählt wurde.