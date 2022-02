Präsidentschaftswahl: Ahn nimmt Vorschlag für Zusammenschluss mit Yoon zurück

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks hat seinen Vorschlag gegenüber der Partei Macht des Volks (PPP) zurückgenommen, sich auf eine einheitliche Kandidatur zu einigen.Die Entscheidung gab Ahn am Sonntag bekannt, eine Woche, nachdem er ein entsprechendes Angebot unterbreitet hatte.Ahn sagte in einer dringlich einberufenen Pressekonferenz, er wolle die sinnlose Zeit beenden.Er wolle von jetzt an seinen eigenen Weg gehen, erklärte Ahn. Er entschuldige sich aufrichtig bei den Bürgern, die sich wegen seines Vorschlags verwirrt gefühlt hätten.Ahn warf dem PPP-Kandidaten Yoon Suk Yeol vor, keine verantwortungsvolle Antwort auf sein Angebot gegeben zu haben. Yoon habe ihn durch die Hinauszögerung in die Ecke getrieben.Zu Ahns Entscheidung gab Yoon keine Stellungnahme ab. Die PPP teilte mit, dass sie die Entscheidung verstehe, und rief zu gemeinsamen Bemühungen um den Machtwechsel auf.Unterdessen sagte der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, die Partei sei bereit, die Agenda des Kandidaten Ahn zu akzeptieren und eine Einheitsregierung zu bilden.