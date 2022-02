Nationaler Sicherheitsrat berät sich über Situation in Ukraine

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) einberufen, um sich über die Lage in der Ukraine und auf der koreanischen Halbinsel zu beraten.An der Sitzung unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Suh Hoon nahmen Beamte der zuständigen Ressorts im Vizeministerrang teil. Es wurden die jüngsten militärischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ukraine, die Diplomatie der USA, Russlands und der Europäischen Union und mögliche wirtschaftliche Folgen unter die Lupe genommen.Die Teilnehmer überprüften die Maßnahmen für die Sicherheit der südkoreanischen Bürger und Unternehmen in der Ukraine. Sie prüften die für Notfälle erstellten Pläne zur Unterstützung bei der Evakuierung und dem Rückzug, einschließlich der Hilfe über die letzte Woche eröffneten vorläufigen Büros an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Sie beschlossen, alles daran zu setzen, um die Landsleute und Unternehmen zu schützen.Angesichts der fortgesetzten Gefechte zwischen der Regierungsarmee und den Rebellen in der Donbass-Region in der Ost-Ukraine forderte die südkoreanische Regierung die Koreaner in dem Land mit Nachdruck auf, zügig auszureisen.Das südkoreanische Außenministerium hatte am 13. Februar ein Reiseverbot für alle Teile der Ukraine verhängt und den dortigen Südkoreanern bei der Ausreise geholfen.