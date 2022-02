Außenminister Chung reist für indopazifisches Ministerforum nach Paris

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong bricht am Montagnachmittag nach Frankreich auf, um am Ministerforum für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum teilzunehmen.Das Ministerforum findet am Dienstag (Ortszeit) in Paris statt. Dabei wird Chung Fragen betreffend die koreanische Halbinsel, die Neue Südpolitik Südkoreas und die Verstärkung der Kooperation mit den Staaten in der Region zur Sprache bringen.Inmitten des Konflikts zwischen China und den USA steigt die strategische Bedeutung des indopazfischen Raums, deshalb nimmt auch in Europa das Interesse an der Region zu. Bei dem Treffen werden voraussichtlich auch Meinungen über einen möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine ausgetauscht.Im Anschluss an das Forum ist ein Treffen zwischen Chung und UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay geplant. Es wird erwartet, dass die umstrittene Sado-Mine in Japan thematisiert wird.In der Sado-Mine mussten schätzungsweise über 2.000 Koreaner während der japanischen Kolonialherrschaft Zwangsarbeit verrichten. Japan schlug jüngst die Stätte als Weltkulturerbe vor, was für Widerstand der südkoreanischen Regierung sorgte.Zu dem Ministerforum für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum luden die Europäische Union und Frankreich, das im ersten Halbjahr den EU-Vorsitz innehat, führende Länder in der Region ein. Wie verlautete, nähmen Vertreter aus 57 Ländern daran teil.