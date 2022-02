Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen unter 100.000 – gesamte Fallzahlen übertreffen zwei Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist erstmals seit drei Tagen unter die 100.000er-Marke gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 95.362 neue Infektionsfälle bestätigt, davon 95.218 lokal übertragene und 144 eingeschleppte Fälle.An den drei vorigen Tagen hatte die Zahl stets über 100.000 gelegen. Als Grund für den Rückgang unter die Schwelle werden weniger Testungen am Wochenende vermutet.Die tägliche Fallzahl hat sich verglichen mit der Vorwoche fast verdoppelt. Damals waren es 54.619 gewesen.Unterdessen übertraf die Gesamtzahl der bisher in Südkorea nachgewiesenen Covid-19-Fälle die Zwei-Millionen-Marke.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten kletterte gegenüber dem Vortag um 41 auf 480. In der letzten Woche (13. bis 19. Februar) gab es im Tagesschnitt 343 solcher Patienten.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 45 auf 7.450. Die Letalität liegt bei 0,36 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Sonntag sind landesweit 35,3 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt.Es kurieren sich 469.384 Infizierte, damit über 42.000 mehr als am Vortag, zu Hause aus.