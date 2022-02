Zahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in Südkorea übertrifft zwei Millionen

Photo : YONHAP News

Die Gesamtzahl der bisher in Südkorea nachgewiesenen Covid-19-Fälle hat mit Stand 0 Uhr am Montag die Zwei-Millionen-Marke durchbrochen.Dazu kam es zwei Jahre und einen Monat nach der Meldung der ersten Corona-Infektion im Land am 20. Januar 2020.Nachdem am 6. Februar die Eine-Million-Marke übetroffen worden war, stieg die Anzahl in nur 15 Tagen um eine weitere Million.Es werden täglich um die 100.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Regierung geht jedoch davon aus, dass die Lage für das Gesundheitssystem noch verkraftbar sei.Der Minister für Inneres und Sicherheit, Jeon Hae-cheol, sagte, dass dank der hohen Impfquote, der ständigen Bettenaufstockung und einer wirksamen, gegen Omikron gerichteten Umstrukturierung des Reaktionssystems die medizinischen Kapazitäten ausreichten.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten lag in der letzten Woche im Tagesschnitt bei 365. Im Schnitt waren 33 Prozent der Betten belegt.Die Letalität bei Covid-19 fiel auf 0,36 Prozent. Die Sterblichkeitsrate durch die Omikron-Variante beträgt 0,18 Prozent.Unterdessen teilten die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden mit, dass die Anti-Corona-Pille Paxlovid ab heute einer größeren Gruppe verabreicht werde. Zum Empfängerkreis zählten nun auch Personen mit Grunderkrankungen ab 40 Jahre, hieß es.Ab heute kann ein Impftermin mit dem Corona-Vakzin von Novavax gebucht werden. Ungeimpfte Personen ab 18 Jahre können im Internet oder per Telefon einen Termin reservieren. Impfungen sind ab dem 7. März landesweit in 12.900 ausgewiesenen medizinischen Einrichtungen möglich.Der Termin für die zweite Impfung wird automatisch auf den Tag drei Wochen nach der ersten Impfung festgesetzt.Es ist auch möglich, eine Impfung mit Restdosen über Smartphone-Apps oder bei Krankenhäusern zu beantragen.Nach Behördenangaben soll man bei der dritten Impfung grundsätzlich den Novavax-Impfstoff bekommen, sollte bei der ersten und zweiten Impfung das Mittel zum Einsatz kommen.