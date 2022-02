US-Webseiten: Fünf-Megawatt-Reaktor in Yongbyon in Betrieb

Photo : YONHAP News

Nach Angaben auf US-Webseiten befindet sich der Fünf-Megawatt-Reaktor im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon weiter in Betrieb.Diese Einschätzung teilten die auf Nordkorea spezialisierte Webseite „Beyond Parallel“ der US-Denkfabrik CSIS und die US-Webseite „38 North“ am Freitag (Ortszeit) anhand von Ende Januar und Anfang Februar aufgenommenen Satellitenbildern mit.Laut Beyond Parallel ist auf Satellitenaufnahmen zu sehen, dass das Wasser um das Abflussrohr für Kühlung des Reaktors eisfrei sei, wodurch ein Halbkreis aus aufgetautem Wasser in einem ansonsten zugefrorenen Fluss entstanden sei. Das deute darauf hin, dass der Reaktor in Betrieb sei.38 North argumentierte, dass die Schneeschmelze auf dem Reaktor und umliegenden Gebäuden darauf hindeute, dass der Reaktor weiter betrieben werde.Der Reaktor dient zur Erzeugung abgebrannter Nuklearbrennstäbe, eine Vorstufe zur Produktion von waffenfähigem Plutonium.