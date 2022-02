Nationale Wahlkommission veranstaltet Fernsehdebatte von Präsidentschaftskandidaten

Photo : YONHAP News

Vier führende Präsidentschaftskandidaten treten heute bei der ersten von der Nationalen Wahlkommission veranstalteten Fernsehdebatte auf.Bei der Debatte ab 20 Uhr geht es um die Wirtschaft. Die Kandidaten werden zwei Stunden lag über die Wirtschaftsmaßnahmen in der Corona-Ära und die Richtung der Wirtschaftspolitik der nächsten Regierung Meinungen äußern und ihren Rivalen Fragen stellen.Der Kandidat Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas will aufgrund seiner Erfahrung im administrativen Bereich als Bürgermeister von Seongnam und Gouverneur der Provinz Gyeonggi das Image eines kompetenten Wirtschaftspräsidenten hervorheben.Wie verlautete, wolle er an den Kandidaten Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks Fragen bezüglich konkreter anstehender Angelegenheiten richten.Yoon will seine Wirtschaftsvision wie ein dynamisches, innovatives Wachstum unterstreichen. Er will die Wirtschaftsphilosphie betonen, dass die Regierung sich auf die Deregulierung konzentrieren und dem Zivilsektor beim Wachstum freie Hand lassen müsse.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei will unterstreichen, dass die nach Großunternehmen orientierte unfaire Wirtschaftsstruktur reformiert werden müsse.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks will seine Forderung nach einer Reform der öffentlichen Renten wiederholen.