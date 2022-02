US-Truppen in Korea stationieren Apache-Kampfhubschrauber neuester Version

Photo : YONHAP News

Bei den US-Streitkräften in Südkorea sind Kampfhubschrauber einer neuesten Apache-Version stationiert worden.Nach Angaben auf der Facebook-Seite der 2. Kampffliegerbrigade der US-Armee wurde der Einsatz von Kampfhubschraubern vom Typ AH-64E v6 auf dem Camp Humphreys im südkoreanischen Pyeongtaek abgeschlossen.Es wurde nicht bekannt gemacht, wie viele Einheiten stationiert wurden. Laut dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) hatte die für Apache-Hubschrauber-Projekte zuständige Behörde des US-Verteidigungsministeriums im Januar mitgeteilt, dass bis Ende Februar insgesamt 24 neue Apache-Hubschrauber an die US-Truppen in Korea ausgeliefert würden.Nach weiteren Angaben ist es das erste Mal, dass Apache-Hubschrauber einer neuesten Version ins Ausland verlegt wurden.Laut VOA wiegt der neue Apache Guardian 10,1 Tonnen und verfügt über eine Spitzengeschwindigkeit von 365 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von 480 Kilometern. Mit einem Durchmesser von 14,63 Metern und einer Höhe von 4,64 Metern gilt er als stärkster Kampfhubschrauber der Welt.