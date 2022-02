Regierung startet Sparprogramm mit hoher Rendite als Anreiz für junge Menschen

Photo : KBS News

Am Montag wurde ein Ratensparprogramm mit einem maximalen Zinsvorteil von zehn Prozent gestartet.Das ertragsstarke Sparkonto soll junge Menschen ermutigen, ihr Vermögen stabil zu verwalten, und richtet sich an Personen im Alter von 19 bis 34 Jahren.Die maximale monatliche Einzahlung für den zweijährigen Ratenplan beträgt 500.000 Won. Elf Banken, darunter Kookmin, Shinhan, Hana und Woori, begannen um 9:30 Uhr online und offline mit der Annahme von Anträgen. Der von den fünf großen Banken angebotene Zinssatz reicht von fünf bis sechs Prozent.Unter Berücksichtigung eines staatlichen Anreizes und einer Steuerbefreiung von Zinserträgen sollen die Angemeldeten in den Genuss einer Vergünstigung in Höhe von maximal zehn Prozent Rendite pro Jahr kommen.Die Regierung hat 45,6 Milliarden für das Programm bereitgestellt, was für rund 380.000 junge Leute reichen soll, doch Berichten zufolge hatten bis letzten Freitag fast zwei Millionen Personen ihren Anspruchsstatus überprüft.In der ersten Woche werden Bewerbungen im Rahmen eines fünftägigen Rotationssystems angenommen, das auf dem Geburtsjahr des Bewerbers basiert. So können diejenigen, die in einem Jahr geboren sind, das auf eins oder sechs endet, ihren Antrag am Montag einreichen, bei zwei oder sieben am Dienstag, drei oder acht am Mittwoch, vier oder neun am Donnerstag und fünf oder null am Freitag.