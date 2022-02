Parlament verabschiedet 16,9 Billionen Won schweren Nachtragshaushalt

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat einen 16,9 Billionen Won (14,1 Milliarden Dollar) schweren Nachtragshaushalt verabschiedet, um von der Corona-Pandemie betroffene Kleinbetriebe zu unterstützen.Das Parlament hielt am Montagabend eine Plenarsitzung ab, um den Entwurf zu verabschieden. Die Regierungspartei und das Oppositionslager konnten im letzten Augenblick eine Einigung über die Höhe der Budgetaufstockung erreichen.Der vereinbarte Entwurf sieht eine Aufstockung um 3,3 Billionen Won (2,76 Milliarden Dollar) gegenüber dem ursprünglichen Regierungsvorschlag von 14 Billionen Won (11,7 Milliarden Dollar) vor.Zu den Überarbeitungen zählt die Zuweisung von zusätzlich 1,3 Billionen Won (eine Milliarde Dollar) für die Ausgaben zur Seucheneindämmung sowie von weiteren zwei Billionen Won (1,7 Milliarden Dollar) für Selbstständige und Kleinunternehmer. Gemäß dem Zusatzbudget werden 3,3 Millionen Kleinunternehmer und Selbstständige ab Mittwoch Hilfsgelder in Höhe von drei Millionen Won (2.510 Dollar) pro Kopf erhalten.Etwa 400 Milliarden Won (335 Millionen Dollar) sind für die Unterstützung von Künstlern mit geringem Einkommen oder anderen Freiberuflern in Form von Nothilfe vorgesehen.Das erhöhte Budget für die Ausgaben zur Seucheneindämmung ist unter anderem für die Deckung der Kosten für Corona-Selbsttestkits und die Unterstützung der Lebenshaltungskosten von Corona-Patienten vorgesehen.