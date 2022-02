Noch 64 Südkoreaner halten sich in Ukraine auf

Photo : YONHAP News

In der Ukraine halten sich laut dem Außenministerium noch über 60 Südkoreaner auf.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Montag mit, dass es mit Stand 18 Uhr am Sonntag (Ortszeit) 64 Südkoreaner in dem Land gegeben habe.Dabei sind die Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft und zehn Landsleute in der Region Krim nicht mitgezählt.Der Ministeriale sagte, ein Teil der Landsleute werde bald die Ukraine verlassen. Es werde erwartet, dass etwa 30 Landsleute dort bleiben wollten.Die südkoreanische Botschaft in dem Land ruft weiterhin die Landsleute auf, zügig auszureisen, und betreibt ein Netzwerk für Notfallkontakte.Die Botschaft verwies auf die Äußerung von US-Präsident Joe Biden, dass sich Russland für einen Angriff auf die Ukraine entschieden haben soll, und auf Bombardements in der Donbass-Region. Sie gab mögliche Zufluchtsorte für die Südkoreaner bekannt, die kaum ausreisen können.