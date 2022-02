Außenminister Südkoreas und Indiens führen Gespräche in Paris

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Montag (Ortszeit) in Paris mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar Gespräche geführt.Chung reiste nach Paris, um am Ministerforum für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum teilzunehmen.Bei dem Treffen hätten sich beide Minister über Angelegenheiten von gemeinsamen Interessen, darunter die Beziehungen zwischen Südkorea und Indien, die Verbesserung des Personenaustauschs, die Kooperation auf internationaler Bühne sowie die regionale Lage, tiefgründig diskutiert, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beide Minister nahmen Fortschritte in der speziellen strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern zur Kenntnis. Sie vereinbarten, weiterhin nach Möglichkeiten zur Verstärkung der Zusammenarbeit zu suchen.Obwohl das Ministerium in der Pressemitteilung nicht darüber sprach, gilt es als denkbar, dass Chung Japans Streben nach der Aufnahme der umstrittenen Sado-Mine in die UNESCO-Welterbeliste zur Sprache brachte. Indien zählt zu den 21 Mitgliedern des Welterbekomitees.In der Sado-Mine mussten schätzungsweise 2.000 Koreaner während der japanischen Kolonialherrschaft Zwangsarbeit verrichten. Die südkoreanische Regierung betont, es sei unangemessen, dass Japan wieder eine Stätte der Zwangsarbeit als Welterbe anerkennen lassen wolle.