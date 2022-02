Zahl der Aktienkonten in Südkorea übertrifft erstmals 60 Millionen

Photo : YONHAP News

Dank des Booms der Investitionen in Aktien hat die Zahl der Konten hierfür in Südkorea erstmals 60 Millionen übertroffen.Nach Angaben des Koreanischen Verbands für Finanzinvestitionen gab es mit Stand vom 18. Februar 60,04 Millionen Konten für Aktientransaktionen, auf denen mindestens 100.000 Won deponiert sind und wenigstens eine Transaktion in den letzten sechs Monaten vorgenommen wurde.Nachdem im vergangenen August die 50-Millionen-Marke durchbrochen worden war, konnte nach nur sechs Monaten die 60-Millionen-Schwelle geknackt werden.Die entsprechende Kontenzahl hatte im Juli 2007 die Eine-Million-Marke übertroffen, im Mai 2012 die 20-Millionen- und im März 2020 die 30-Millionen-Marke.Aufgrund eines starken Börsenaufschwungs als Folge der Corona-Pandemie konnte nur ein Jahr danach, im März letzten Jahres, die 40-Millionen-Schwelle überschritten werden. Im August, nur nach fünf Monaten, übertraf die Zahl 50 Millionen.