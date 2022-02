Unternehmen erwarten erstmals seit drei Monaten positive Konjunkturentwicklung

Photo : YONHAP News

Unternehmen in Südkorea erwarten aufgrund der Aufhebung und Lockerungen der Corona-Maßnahmen in führenden Industrienationen eine positive Konjunkturentwicklung im März.Das ergab eine Befragung bei den 600 umsatzstärksten Unternehmen im Land zur Ermittlung des Geschäftsklimaindex. Der Großunternehmerverband FKI teilte am Dienstag mit, dass der Geschäftsklimaindex für März bei 102,1 liege.Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Mehrheit optimistisch gestimmt ist.Es ist das erste Mal seit dem letzten Dezember, dass die Konjunkturerwartung über dem Wert von 100 liegt. Damals waren es 100,3. Der Wert lag für Januar bei 96,5 und für Februar bei 99,7.Der FKI führte das Ergebnis darauf zurück, dass in den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern Corona-Regeln aufgehoben oder gelockert wurden. Die daraus resultierte Erwartung für die Zunahme der Außennachfrage nach koreanischen Produkten und für eine Exportbelebung habe sich positiv ausgewirkt.