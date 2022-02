Präsidentschaftskandidaten streiten sich in TV-Debatte über Wirtschaftspolitik

Photo : YONHAP News

Die vier wichtigsten Präsidentschaftskandidaten stießen am Montag in der ersten von drei Fernsehdebatten, die von der Nationalen Wahlkommission (NEC) veranstaltet wurde, wegen wirtschaftlicher Fragen aneinander.Alle Kandidaten sagten eine aktive Entschädigung für kleine Kaufleute und Selbstständige zu, die von der Covid-19-Pandemie betroffen sind, unterschieden sich jedoch stark in den Einzelheiten.Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei (DP) sagte, das Land solle rückwirkend und vollständig die Verluste kleiner Kaufleute und Selbstständiger entschädigen.Yoon Suk Yeol von der wichtigsten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) stimmte der Entschädigung grundsätzlich zu, betonte jedoch die Bedeutung einer soliden Haushaltsführung.Sim Sang-jung von der kleinen oppositionellen Gerechtigkeitspartei und Ahn Cheol-soo von der kleinen oppositionellen Volkspartei kritisierten die beiden großen Parteien für ihre populistische Politik.Ahn schlug seinerseits vor, dass das Land ein Sonderkonto für Ausgaben im Zusammenhang mit Covid-19 einrichten sollte, und sagte, dass zusätzliche Budgets nicht die Lösung sein könnten.Yoon und Lee stritten sich auch wegen des zusätzlichen Budgets, bevor sie sich offensiv gegen die Vorwürfe gegen ihre Frauen und des massiven Landentwicklungsskandals in Seongnam wandten, wo Lee als Bürgermeister diente.