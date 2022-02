Stimmabgabe für Präsidentschaftswahl im Ausland ab Mittwoch, ohne Ukraine

Photo : YONHAP News

Die Stimmabgabe im Ausland für die Präsidentschaftswahl 2022 beginnt am Mittwoch und läuft bis zum 28. Februar.Laut der Nationalen Wahlkommission (NEC) können Wähler im Ausland ihre Stimme zwischen 8.00 und 17.00 Uhr in 177 diplomatischen Vertretungen und 219 Wahllokalen in 115 Ländern abgeben.Zur Stimmabgabe müssen die Bürger einen Lichtbildausweis sowie ihren Namen und ihr Geburtsdatum vorlegen.In der Ukraine wird es jedoch aufgrund der dort eskalierenden Spannungen mit Russland keine Wahlmöglichkeit geben.Wer zur Stimmabgabe im Ausland registriert ist, kann jedoch auch an der Wahl am 9. März in Korea teilnehmen, sofern man nachweisen kann, dass man sich während des entsprechenden Wahlzeitraums nicht in dem Land aufgehalten hat, in dem man zur Stimmabgabe registriert war.Die NEC sagte auch, dass Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung von Covid-19 bei den Wahllokalen zu verhindern.