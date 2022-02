Durchschnittsverdienst 2020 bei 3,2 Millionen Won pro Monat

Photo : YONHAP News

Ein Durchschnittsverdiener in Südkorea verdiente im Jahr 2020 3,2 Millionen Won pro Monat.Nach Angaben des koreanischen Statistikamts vom Montag lag der Durchschnitt im Dezember 2020 um 3,6 Prozent über dem Durchschnitt des Vorjahres.Das mittlere Einkommen lag bei 2,42 Millionen Won, ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.27,9 Prozent aller Lohnempfänger verdienten im Durchschnitt 1,5 bis 2,5 fünf Millionen Won im Monat.Die Zahl der Personen, die weniger als 850.000 Won verdienten, lag bei 13,9 Prozent, während 10,2 Prozent zwischen 850.000 und 1,5 Millionen Won verdienten. Diese beiden statistischen Gruppen machten zusammen also 24,1 Prozent aller Erwerbstätigen aus.Angestellte großer Konzerne hatten ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 5,29 Millionen Won, bei Angestellten kleiner und mittlerer Unternehmen lag das durchschnittliche Monatseinkommen bei 2,59 Millionen Won.Das Einkommensgefälle zwischen den Geschlechtern blieb bestehen. Männer verdienten im Durchschnitt 3,71 Millionen Won, Frauen 2,47 Millionen Won.