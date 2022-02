Südkorea meldet 99.573 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge im 90.000er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 99.573 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden nachgewiesen.Die Zahl lag zwar aufgrund weniger Testungen am Wochenende weiterhin unter 100.000, stieg jedoch verglichen mit der Vorwoche um über 40.000.Die Gesamtzahl der bislang erfassten Infektionsfälle im Land stieg auf 2.157.734.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um 58 auf 7.508 zu. Die Letalität sank um 0,1 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent.Landesweit kurieren sich 490.322 Corona-Patienten, über 20.000 mehr als am Vortag, zu Hause aus.