Südkoreanische Marine nimmt an multinationalem Seemanöver teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine nimmt erstmals an einem von Indien veranstalteten multinationalen Seemanöver teil.Wie verlautete, werde die Marine am Manöver MILAN - 2022 teilnehmen, das vom 25. Februar bis 4. März vor Indiens Küste stattfinden werde.Südkorea habe die neue Fregatte Gwangju (FFG-817) mit über 100 Soldaten entsandt, hieß es. Es ist das erste Mal, dass die südkoreanische Armee an dem Manöver MILAN teilnimmt.Insgesamt 16 Staaten, einschließlich Südkoreas, der USA, Japans, Großbritanniens und Australiens, setzen Kriegsschiffe für die Übung ein. Vertreter aus 30 Staaten werden als Beobachter dabei sein.Einige Beobachter meinen, dass das Manöver zur Verstärkung der Kooperation gegenüber China im indopazifischen Raum dienen soll, weil alle Mitglieder des Sicherheitsbündnisses Quad (USA, Japan, Australien und Indien) Kriegsschiffe zum Manöver schicken.