Südkoreas Kartellbehörde genehmigt Zusammenschluss von Korean Air mit Asiana bedingt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kartellbehörde hat eine bedingte Genehmigung für den Zusammenschluss von Korean Air mit Asiana Airlines beschlossen.Die Kommission für fairen Handel beurteilte, dass im Falle der Zusammenlegung beider Fluggesellschaften eine große Gefahr von Wettbewerbsbeschränkungen auf 40 von 87 Strecken, die sowohl Korean Air als auch Asiana bedienen, entstehen werde. Dazu zählen 26 Auslands- und 14 Inlandsstrecken.Demnach beschloss die Kommission, dass in Bezug auf 34 Strecken die Nutzungsbefugnisse für Flughafenanlagen im Besitz beider Firmen zu einem gewissen Grad zurückgegeben werden müssen, sollten in den nächsten zehn Jahren neue Fluggesellschaften einsteigen oder andere Airlines mehr Flüge anbieten wollen.Auf elf Strecken muss auch das Recht auf Transport zum Teil zurückgegeben werden.Auf den betroffenen Strecken darf man zudem in den nächsten zehn Jahren die Transportgebühr nicht stärker als die Inflationsrate erhöhen. Es ist zudem verboten, während des Zeitraums die Zahl der Sitzplätze zu reduzieren oder die Servicequalität zu senken.Die Entscheidung der Fair-Trade-Kommission erfolgte etwa ein Jahr, nachdem Korean Air im Januar letzten Jahres die Übernahme von 63,88 Prozent der Anteile an Asiana Airlines gemeldet hatte.Damit ist in neun von 15 Ländern, deren Wettbewerbsbehörden die Fusion beider Fluggesellschaften prüfen, die entsprechende Prüfung abgeschlossen.