Präsident Moon fordert Respekt vor Souveränität der Ukraine, friedliche Lösung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der Ukraine-Krise gefordert, die Souveränität des Landes und die territoriale Integrität zu respektieren.Er verlangte auch, nach einer friedlichen Lösung durch Dialog aktiv zu suchen.Entsprechende Äußerungen machte Moon bei einer gemeinsamen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) und des Strategietreffens zur Außenwirtschaft und Sicherheit am Dienstag.Es sei nicht wünschenswert, dass die Ukraine-Krise wider Erwarten der internationalen Gemeinschaft zu einem bewaffneten Konflikt eskaliere. Das würde nicht nur in Europa, sondern weltweit große politsche und wirtschaftliche Wellen schlagen, befürchtete der Staatschef.Moon forderte, mögliche Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Wirtschaft noch eingehender unter die Lupe zu nehmen. Maßnahmen in Bezug auf verschiedene Möglichkeiten sollten aktiv überlegt werden, damit die südkoreanische Wirtschaft keine unerwarteten Schäden erleiden werde.Er betonte, dass jedes Land Kräfte bündeln und Bemühungen unternehmen sollte, damit die Ukraine-Krise bald auf friedliche Weise bewältigt werden könne. Südkorea werde als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft bei solchen Bemühungen aktiv mitwirken.Auch forderte er, größtmögliche Bemühungen um den Schutz und die Evakuierung der Landsleute in der Ukraine zu unternehmen und mit den betreffenden Ländern eng zu kooperieren.