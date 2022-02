Verteidigungsministerium will für eventuelles Ausfliegen von Landsleuten aus Ukraine kooperieren

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium will angesichts der Ukraine-Krise aktiv kooperieren, sollte es um das Ausfliegen von Südkoreanern gebeten werden.Entsprechendes sagte Ministeriumssprecher Boo Seung-chan am Dienstag vor der Presse.Auf die Frage, ob das Ressort den Einsatz eines Militärflugzeuges für die Evakuierung von Mitarbeitern der diplomatischen Vertretung und Landsleuten plane, antwortete er, dass noch keine entsprechende Bitte an das Verteidigungsminsterium vorliege. Man verfolge die Entwicklungen aufmerksam, hieß es.In der Ukraine können Südkoreaner noch auf dem Landweg Nachbarländer erreichen. Wie verlautete, rufe die dortige Vertretung weiterhin südkoreanische Bürger und Firmenmitarbeiter dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.