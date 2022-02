Seoul protestiert gegen Feierlichkeiten zum „Takeshima-Tag“ in Japan

Photo : YONHAP News

Die koreanische Regierung hat heftigen Protest gegen die Feierlichkeiten zum sogenannten „Takeshima-Tag“ eingelegt, die am Dienstag in der japanischen Präfektur Shimane abgehalten wurden.Die koreanischen Dokdo-Inseln werden von Tokio Takeshima genannt und als eigenes Gebiet beansprucht.Der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, prangerte in einer Erklärung an, was er Japans wiederholte, vergebliche Provokationen in Bezug auf Dokdo nannte, und forderte das Land auf, die Veranstaltung sofort abzuschaffen.Choi stellte fest, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas eigenständiges Territorium ist, und betonte, dass die Regierung von Tokio aufhören müsse, unangemessene Ansprüche auf die südkoreanischen Inseln zu erheben und der Geschichte mit einer demütigen Haltung ins Auge sehen müsse.Das Außenministerium bestellte auch Naoki Kumagai, den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, ein, um die Protestnote zu überbringen.Ein Beamter auf stellvertretender Ministerebene hatte früher am Tag an der umstrittenen Veranstaltung zum „Takeshima-Tag“ in der Präfektur Shimane teilgenommen.