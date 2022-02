BTS-Agentur HYBE übertrifft erstmals im K-Pop eine Billion Won Jahresumsatz

Photo : YONHAP News

Das Unterhaltungsunternehmen HYBE, Heimat der globalen K-Pop-Band BTS, hat einen Jahresumsatz von über einer Billion Won gemeldet und ist damit die erste Agentur dieser Art, die diesen Meilenstein erreicht.Laut HYBE beliefen sich die Umsätze des Unternehmens nach vorläufigen Berechnungen im Jahr 2021 auf 257 Milliarden Won, 58 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Betriebsgewinn stieg um 30,8 Prozent auf 190 Milliarden Won, während der Nettogewinn um 62 Prozent auf 141 Milliarden Won zulegte.Seine Konzertverkäufe verzeichneten im vergangenen Jahr 49,7 Milliarden Won, eine fast zehnfache Steigerung gegenüber 2020, dank der erfolgreichen Konzerte von BTS in Los Angeles Ende letzten Jahres.HYBE plant, in diesem Jahr Non-Fungible-Token-Produkte (NFT) einzuführen und neue Spiele vorzustellen, um seinen Geschäftsumfang zu erweitern.Die Unterhaltungsagentur plant auch Auslandstourneen für BTS im Anschluss an die für nächsten Monat geplanten Konzerte der Gruppe in Seoul.