Umfrage: 71 Prozent der Südkoreaner unterstützen Atomwaffenentwicklung ihres Landes

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Südkoreanern unterstützen laut einer Umfrage die Entwicklung von eigenen Atomwaffen durch ihr Land.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die US-Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs am Montag (Ortszeit). In deren Auftrag befragte Hankook Research vom 1. bis 4. Dezember letzten Jahres 1.500 Menschen ab 18 Jahren in Südkorea.71 Prozent der Befragten befürworteten, dass Südkorea eigene Atomwaffen entwickelt. 26 Prozent sprachen sich dagegen aus.56 Prozent sprachen sich für die Stationierung von US-Atomwaffen in Südkorea aus, während 40 Prozent dagegen waren.Lediglich zwölf Prozent hielten es für wahrscheinlich, dass Nordkorea auf seine Atomwaffen verzichten wird. 82 Prozent betrachteten dies als unwahrscheinlich.Als Land, das derzeit die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit Südkoreas darstellt, nannten 46 Prozent Nordkorea, während 33 Prozent China angaben. Zehn Prozent nannten Japan, neun Prozent die USA.Als Land, das in zehn Jahren die größte Bedrohung darstellen wird, nannten 56 Prozent China, während lediglich 22 Prozent Nordkorea angaben.