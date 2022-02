Außenminister übermittelt UNESCO Bedenken über Japans Bewerbung für Sado-Mine

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat der UNESCO starke Bedenken der südkoreanischen Regierung über Japans Streben nach der Aufnahme der umstrittenen Sado-Mine in die Welterbeliste übermittelt.Entsprechendes sagte Chung bei einem 40-minütigen Treffen mit UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay am Dienstag (Ortszeit) in Paris am Rande des Ministerforums für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum.Laut dem Außenministerium äußerte Chung tiefe Besorgnis über Japans Vorschlag für die Sado-Mine als Welterbe. Er habe die UNESCO um besondere Aufmerksamkeit und Kooperation gebeten, damit Japan die bei der Aufnahme von Industriestätten aus der Meiji-Zeit in die Welterbeliste im Jahr 2015 versprochenen Folgemaßnahmen aufrichtig umsetzen wird.Damals hatte Japan versprochen, an einem Teil dieser Stätten Maßnahmen zum Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit, einschließlich der koreanischen Opfer, zu treffen. Die Zusage wurde jedoch nicht erfüllt.Azoulay sagte dem Außenministerium zufolge, dass die UNESCO Seouls Bedenken hinsichtlich der Sado-Mine völlig verstehe und sich weiterhin dafür einsetzen werde, dass Japan sein Versprechen von 2015 einhalte.