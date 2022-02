Französischer Außenminister fordert Druck per Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat sich über die in letzter Zeit fortgesetzten Raketentests durch Nordkorea besorgt geäußert.Er forderte, mit Sanktionen Nordkorea unter Druck zu setzen.Entsprechendes sagte Le Drian auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Ministerforum für die Zusammenarbeit im indopazifischen Raum am Dienstag (Ortszeit) in Paris hinsichtlich der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel.Man folge immer noch der Logik, dass Nordkorea eine vollständige, verifizierbare und unwiderrufliche Denuklearisierung erzielen müsse, sagte er. Zugleich betonte er, dass man Südkorea unterstütze.Der Minister unterstrich, es gehe jetzt darum, durch Sanktionen Nordkorea kontinuierlich unter Druck setzen, damit das Land schädliche Pläne aufgeben könne.