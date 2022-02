BTS kündigen Konzerte im April in Las Vegas an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird im April vier Präsenzkonzerte in Las Vegas geben.Ihre Agentur teilte am Mittwoch mit, dass „BTS Permission to Dance on Stage – Las Vegas“ am 8., 9., 15. und 16. April im Allegiant Stadium stattfinden werde.Damit wird die siebenköpfige Gruppe erstmals seit ihren Konzerten in Los Angeles im vergangenen November und Dezember wieder Konzerte in den USA geben.Die Aufführung am 16. April wird auch online gestreamt.BTS sind bei den diesjährigen Grammy Awards für die Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ nominiert. Die Preisverleihung ist am 3. April in Las Vegas geplant.